19.10.2021
09:27
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Политика

Назначены выборы главы Чурапчинского улуса

Вчера,18 октября,  депутаты Чурапчинского районного Совета на внеочередной сессии приняли решение о проведении досрочных выборов Главы муниципального района «Чурапчинский улус» — 12 декабря 2021 года.

Фото: ЯСИА
Источник: тгк Центризбирком Якутии
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