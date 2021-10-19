19.10.2021
09:27
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Политика
Назначены выборы главы Чурапчинского улуса
Вчера,18 октября, депутаты Чурапчинского районного Совета на внеочередной сессии приняли решение о проведении досрочных выборов Главы муниципального района «Чурапчинский улус» — 12 декабря 2021 года.
Фото: ЯСИА
Источник: тгк Центризбирком Якутии
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