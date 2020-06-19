19.06.2020
22:09
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Якутия

Назначены руководители Заречного и Вилюйского отделов Следкома

Приказом руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации генерал-майора юстиции С.Н. ГОРЯЙНОВА от 18 июня 2020 года назначены руководители Заречного межрайонного следственного отдела и Вилюйского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Руководителем Заречного межрайонного следственного отдела назначен полковник юстиции Артур АРБЫКИН.

Руководителем Вилюйского межрайонного следственного отдела назначен капитан юстиции Максим ЗЫРЯНОВ.

Источник: https://ykt.sledcom.ru/news/item/1474696/
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