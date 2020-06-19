Назначены руководители Заречного и Вилюйского отделов Следкома

Приказом руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации генерал-майора юстиции С.Н. ГОРЯЙНОВА от 18 июня 2020 года назначены руководители Заречного межрайонного следственного отдела и Вилюйского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

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