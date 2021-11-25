Назначены новые тренеры сборных Якутии

Приказом министра спорта Якутии Иннокентия ГРИГОРЬЕВА назначены новые тренеры сборных команд республики. На должности вступили три опытных тренера, сообщает ЯСИА. Согласно документу, главным тренером спортивной сборной Якутии по шашкам назначен международный гроссмейстер Гаврил КОЛЕСОВ. Напомним, что он является многократным чемпионом мира, заслуженным работником физической культуры. Обязанности старшего тренера сборной Якутии по вольной борьбе среди юношей 14-15 лет будет исполнять мастер спорта Владислав ПЕТРОВ. А команду борцов вольного стиля республики 16-17 лет будет тренировать заслуженный тренер России Степан СИВЦЕВ.

Источник: Дьулустаан СЕРГЕЕВ, ЯСИА.

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