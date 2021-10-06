06.10.2021
14:20
77
Политика
Назначены досрочные выборы главы Мирнинского района
Решение IV — №27-3 об этом приняла 4 октября ХХVII сессия Мирнинского районного Совета депутатов.
Досрочные выборы главы Мирнинского района назначены на 28 ноября 2021 года.
Напомним, что глава Мирнинского района Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ подал в отставку 21 сентября. Напомним, что в его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение и растрата, выразившееся, по версии следствия, в незаконной приватизации служебного жилья.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.10.2021
42
06.10.2021
78
06.10.2021
37
06.10.2021
172
06.10.2021
267
06.10.2021
129
06.10.2021
156
06.10.2021
337
06.10.2021
269
06.10.2021
322
06.10.2021
143
06.10.2021
277
06.10.2021
352
06.10.2021
322
06.10.2021
273
06.10.2021
683
06.10.2021
1624
06.10.2021
591
05.10.2021
385
05.10.2021
1344
05.10.2021
4869
05.10.2021
280
05.10.2021
268
05.10.2021
302
05.10.2021
747
05.10.2021
377
05.10.2021
537
05.10.2021
573
05.10.2021
352
05.10.2021
2199
05.10.2021
330
05.10.2021
348
05.10.2021
1048
05.10.2021
1205
05.10.2021
441
05.10.2021
217
05.10.2021
353
05.10.2021
330
05.10.2021
254
05.10.2021
1059
05.10.2021
984
05.10.2021
197
05.10.2021
630
05.10.2021
242
05.10.2021
305
05.10.2021
282
05.10.2021
314
05.10.2021
230
05.10.2021
485
05.10.2021
285
ТОП НОВОСТИ
30.09.2021
16564
04.10.2021
6880
30.09.2021
6645
04.10.2021
5381
30.09.2021
5056
05.10.2021
4880
01.10.2021
3949
03.10.2021
2983