Назначены досрочные выборы главы Мирнинского района

Решение IV — №27-3 об этом приняла 4 октября ХХVII сессия Мирнинского районного Совета депутатов. Досрочные выборы главы Мирнинского района назначены на 28 ноября 2021 года. Напомним, что глава Мирнинского района Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ подал в отставку 21 сентября. Напомним, что в его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение и растрата, выразившееся, по версии следствия, в незаконной приватизации служебного жилья. Отставка главы Мирнинского района Уходящий глава Ришат Юзмухаметов – мирнинцам: Сожалею…

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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