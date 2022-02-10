10.02.2022
21:20
54
Политика
Назначены досрочные выборы депутатов Верхневилюйского райсовета
Как сообщает тгк Центризбиркома Якутии, на 10 апреля назначены досрочные выборы депутатов Верхневилюйского районного совета.
Напомним, 4 февраля депутаты Верхневилюйского улусного совета все как один сложили свои полномочия. Таким образом, представительный орган верхневилюйского улуса фактически самораспустился. Нынешний созыв депутатов был избран в сентябре 2018 года, то есть до конца срока — сентября 2023-го оставалось еще полтора года.
Фото: Сайт Верхневилюйского улуса
Источник: тгк Центризбирком Якутии
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