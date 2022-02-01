Назначено оглашение приговора Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой

В Якутском городском суде подходит к завершению судебный процесс по делу Татьяны Самсоновой и Георгия Карамзина (ООО «Утум-Инвест+»). Сегодня, 1 февраля, закончились прения сторон, начатые на судебном заседании 31 января. Представитель гособвинение запросил наказание подсудимым – 6 лет лишения свободы.

Судья Лена Егорова назначила оглашение приговора на 7 февраля.

Напомним, Георгия Карамзина и Татьяну Самсонову обвиняют в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, подсудимые подстрекали Василия Гоголева, бывшего заместителя бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, к вымогательству «отступных» у строительной фирмы «СтройАкадемии» в виде доли в построенной жилплощади в обмен на разрешение на увеличение этажности объекта «СтройАкадемии».

Уголовное дело Василия Гоголева было выделено в отдельное производство, так как он заключил с прокуратурой досудебное соглашение. Судебный процесс по делу Василия Гоголева завершился годом раньше: он полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В феврале 2021 года решением Якутского городского суда Василий Гоголев был освобожден условно досрочно.