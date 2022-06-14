14.06.2022
18:38
282
Официально
Назначение в аппарате Общественной палаты РС(Я)
Глава Якутии в своем тгк @Aisen_Nikolaev сообщил:
Андреева Анжелика Егоровна назначена руководителем государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Аппарат Общественной палаты Республики Саха (Якутия)».
Фото: ЯСИА
Источник: тгк @Aisen_Nikolaev
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