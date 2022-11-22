Назначена замглавы Нюрбинского района

Приказом главы МР «Нюрбинский район» от 22 ноября 2022 г. заместителем главы Нюрбинского района назначена Петрова Наталия Семеновна. Н.С.Петрова имеет высшее педагогическое образование. До 2013 г. работала в Малыкайской средней школе. В 2013-2018 гг. — глава МО «Бордонский наслег», в 2018-2022 гг. — начальник организационно-правового управления администрации района. Награждена знаками «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник образования РС(Я)», «Отличник гражданских инициатив РС (Я)».

Источник: Пресс-служба администрации МР.

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