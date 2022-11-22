22.11.2022
20:46
142

Якутия

Назначена замглавы Нюрбинского района

Приказом главы МР «Нюрбинский район» от 22 ноября 2022 г. заместителем главы Нюрбинского района назначена Петрова Наталия Семеновна. Н.С.Петрова имеет высшее педагогическое образование. До 2013 г. работала в Малыкайской средней школе. В 2013-2018 гг. — глава МО «Бордонский наслег», в 2018-2022 гг. — начальник организационно-правового управления администрации района. Награждена знаками «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник образования РС(Я)», «Отличник гражданских инициатив РС (Я)».

Источник: Пресс-служба администрации МР.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх