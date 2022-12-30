30.12.2022
18:34
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Якутия

Назначена руководитель якутского отделения нового Социального фонда

Приказом Минтруда России на должность управляющего отделением Социального фонда России по Республике Саха (Якутия) назначена Марина Герман. К своим новым обязанностям Марина Герман приступит с 1 января 2023 года.

С 1 января 2023 г. начнёт работать Социальный фонд (СФР), который заменит два других — Пенсионный (ПФР) и социального страхования (ФСС)

Объединение фондов поможет упростить получение мер поддержки и повысить качество обслуживания. При этом поданные заявления рассмотрят в срок, график и суммы назначенных выплат не изменятся

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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