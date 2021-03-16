16.03.2021
10:30
128
Политика
Назначена дата заседания Ил Тумэна
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр ГОГОЛЕВ подписал распоряжение о созыве XXV (очередного) пленарного заседания парламента Якутии 7-8 апреля 2021 года.
Начало пленарного заседания запланировано 7 апреля в 10:00 часов местного времени.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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