16.03.2021
10:30
128

Политика

Назначена дата заседания Ил Тумэна

SakhaLife.ru.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр ГОГОЛЕВ подписал распоряжение о созыве XXV (очередного) пленарного заседания парламента Якутии 7-8 апреля 2021 года.

Начало пленарного заседания запланировано 7 апреля в 10:00 часов местного времени.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх