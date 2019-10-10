Назначена дата заседания Ил Тумэна

Десятое (очередное) пленарное заседание Госсобрания (Ил Тумэн) созывается 23-24 октября 2019 года в городе Якутске. Начало пленарного заседания – 23 октября в 10.00 местного времени.

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