10.10.2019
12:02
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Политика

Назначена дата заседания Ил Тумэна

Председатель республиканского парламента Петр ГОГОЛЕВ 9 октября подписал распоряжение о созыве десятого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) шестого созыва. 

Десятое (очередное) пленарное заседание Госсобрания (Ил Тумэн) созывается 23-24 октября 2019 года в городе Якутске. Начало пленарного заседания – 23 октября в 10.00 местного времени.

Фото: Пресс-служба Ил Тумэна.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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