11.03.2020
10:36
75
Якутия
Назначена дата закрытия автозимника на трассе «Вилюй»
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о закрытии с 1 апреля 2020 года грунтового автозимника федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на участке от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области (км 1310+585 – км 2146+740).
В целях исключения случаев образования заторов и остановки движения по автозимнику ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует пользователям запланировать перевозки до его закрытия.
С регулярно обновляемой информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй» http://viluy.rosavtodor.ru.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».
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