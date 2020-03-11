Назначена дата закрытия автозимника на трассе «Вилюй»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о закрытии с 1 апреля 2020 года грунтового автозимника федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на участке от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области (км 1310+585 – км 2146+740).

В целях исключения случаев образования заторов и остановки движения по автозимнику ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует пользователям запланировать перевозки до его закрытия.

С регулярно обновляемой информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй» http://viluy.rosavtodor.ru.