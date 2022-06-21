Назначена дата ысыаха Нюрбинского улуса

Ысыах Нюрбинского улуса должен был состояться 18 и 19 июня. Однако он был перенесен на неопределенный срок в связи с трагедией в семье главы Нюрбинского улуса, разразившейся за три дня до праздника.

Жителей Нюрбинского улуса без ысыаха не оставили, дата праздника назначена, сообщает телеграм-канал Пряная Якутия.

Оргкомитет праздника собрался вчера, 20 июня во главе с первым заместителем главы Нюрбинского улуса Артуром ЯКОВЛЕВЫМ. Принято решение, что улусный ысыах пройдет в один день – 30 июня в местности Кыталыктаах. Последний день июня приходится на четверг.

Делегация Нюрбинского улуса примет участие в ысыахе Туймаады, который раскинется в Ус Хатын в предстоящие выходные. Обычно ысыах Туймаады завершал серии ысыахов в улусах, далее шли только корпоративные мероприятия. Но в этом году случилось так, что ысыах Нюрбинского улуса по непредвиденным обстоятельствам был перенесен на последний день июня.