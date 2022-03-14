14.03.2022
21:01
191
Политика
Назначена дата XXХVI сессии Ил Тумэна
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей ЕРЕМЕЕВ 14 марта 2022 года подписал распоряжение о созыве тридцать шестого (очередного) пленарного заседания парламента Якутии.
XXVI пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) шестого созыва состоится 28-29 апреля 2022 года.
Начало пленарного заседания запланировано в 10:00 часов по местному времени.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.03.2022
107
14.03.2022
187
14.03.2022
440
14.03.2022
1775
14.03.2022
2171
14.03.2022
202
14.03.2022
269
14.03.2022
253
14.03.2022
394
14.03.2022
296
14.03.2022
415
14.03.2022
445
14.03.2022
200
14.03.2022
267
14.03.2022
264
14.03.2022
956
14.03.2022
1494
14.03.2022
3801
14.03.2022
2376
14.03.2022
749
14.03.2022
403
14.03.2022
446
14.03.2022
452
14.03.2022
280
14.03.2022
255
14.03.2022
232
14.03.2022
654
14.03.2022
219
14.03.2022
256
14.03.2022
335
14.03.2022
2097
14.03.2022
338
14.03.2022
2980
14.03.2022
1921
14.03.2022
263
14.03.2022
478
14.03.2022
556
14.03.2022
1142
14.03.2022
401
14.03.2022
293
14.03.2022
837
14.03.2022
965
14.03.2022
725
14.03.2022
2446
14.03.2022
3016
13.03.2022
1547
13.03.2022
1514
13.03.2022
1982
13.03.2022
1221
13.03.2022
2629
13.03.2022
991
13.03.2022
3814
13.03.2022
1668
13.03.2022
848
13.03.2022
2284
13.03.2022
1911
ТОП НОВОСТИ
09.03.2022
39845
10.03.2022
19917
10.03.2022
15270
09.03.2022
14812
10.03.2022
11051
11.03.2022
9605
11.03.2022
8679
12.03.2022
7229