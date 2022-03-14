14.03.2022
21:01
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Политика

Назначена дата XXХVI сессии Ил Тумэна

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей ЕРЕМЕЕВ 14 марта 2022 года подписал распоряжение о созыве тридцать шестого (очередного) пленарного заседания парламента Якутии.

XXVI пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) шестого созыва состоится 28-29 апреля 2022 года.

Начало пленарного заседания запланировано в 10:00 часов по местному времени.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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