10.03.2020
22:19
147

Политика

Назначена дата XV сессии Ил Тумэна

24 марта состоится XV (очередное) пленарное заседание Ил Тумэна

Спикер парламента Якутии Петр ГОГОЛЕВ 10 марта 2020 года подписал распоряжение № 45 «О созыве пятнадцатого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва».

Начало пленарного заседания 24 марта в 10 часов местного времени.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх