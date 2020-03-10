10.03.2020
22:19
147
Политика
Назначена дата XV сессии Ил Тумэна
24 марта состоится XV (очередное) пленарное заседание Ил Тумэна
Спикер парламента Якутии Петр ГОГОЛЕВ 10 марта 2020 года подписал распоряжение № 45 «О созыве пятнадцатого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва».
Начало пленарного заседания 24 марта в 10 часов местного времени.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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