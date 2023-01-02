Назначена дата похорон экстрасенса Уу Далайа

В Якутске простятся с трагически погибшим экстрасенсом Уу Далайа.

Галина Трофимова (Уу Далайа) погибла в Стамбуле 24 декабря. В ее смерти подозревается сожитель-иранец Армин Асгари, который похитил ее деньги, драгоценности, телефон и улетел в Тегеран.

Галине Трофимовой было 40 лет. Прощание с ней состоится 3 января с 10:00 часов в Якутске, в траурном зале «Некрополь» (Сергеляхское шоссе, 5 километр, 2/8).

Затем ее тело перевезут в село Намцы Верхневилюйского района, там 4 января состоятся ее похороны.