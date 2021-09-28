Назначена дата первой осенней сессии Ил Тумэна

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алексей ЕРЕМЕЕВ на традиционном планерном совещании с участием председателей профильных комитетов сообщил, что проведение тридцатого пленарного заседания парламента шестого созыва предварительно планируется 20-21 октября 2021 года. Парламентарии планируют рассмотреть проект внесения корректировок в государственный бюджет текущего года, а также в режиме первого чтения проект бюджета на 2022 и плановый период.

В ходе пленарного заседания впервые предполагается проведение правительственного часа на тему: «О ходе реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 гг.». Проведение правительственных часов во время пленарных заседаний Государственного Собрания установлено в новой редакции Регламента Ил Тумэна.

На совещании было озвучено, что согласно поручению председателя Ил Тумэна в целях повышения эффективности парламентской деятельности и обеспечения контроля над исполнением решений депутатского корпуса будут вноситься изменения в примерную программу деятельности Госсобрания на 2021 года. Предполагается, что будут изменены форматы мероприятий, часть мероприятий будет оптимизирована, часть будет перенесена на более поздний срок. Напоминаем, 30 июня во время своего выступления на двадцать девятом пленарном заседании Алексей Еремеев, избранный тогда председателем Ил Тумэна, предложил тщательно продумать над количеством проводимых мероприятий в парламенте.

Народные депутаты РС(Я) обсудили планируемые мероприятия и ряд важных вопросов, которые необходимо обсудить с федеральными органами государственной власти. Парламентарии намерены проработать вопросы территориального планирования, в частности, изменения границ зон подтопления, вопросы изменения регламентов по вывозу сухих и жидких бытовых отходов и другие. До принятия государственного бюджета предполагается проведение парламентских слушаний о ходе реализации нового механизма субсидирования молока и маточного поголовья.

Председатель Ил Тумэна предложил профильным комитетам начать эффективную работу с новым составом Государственной Думы.