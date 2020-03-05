05.03.2020
21:43
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Политика

Назначена дата очередной сессии Ил Тумэна

12 марта состоится XIV (внеочередное) пленарное заседание Ил Тумэна

Спикер парламента Якутии Петр ГОГОЛЕВ 5 марта 2020 года подписал распоряжение № 41 «О созыве четырнадцатого (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва.

Начало пленарного заседания 12 марта в 14 часов 30 минут местного времени.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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