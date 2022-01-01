01.01.2022
14:23
231
Политика
Назначена дата ХХХIII сессии Ил Тумэна
Тридцать третье (внеочередное) дистанционное пленарное заседание Ил Тумэна состоится 17 января
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей ЕРЕМЕЕВ 28 декабря 2021 года подписал распоряжение о созыве тридцать третьего (внеочередного) пленарного заседания парламента Якутии.
Пленарное заседание в дистанционном формате состоится 17 января 2022 года.
Начало пленарного заседания запланировано в 15:00 часов по местному времени.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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