26.11.2021
17:03
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Политика

Назначена дата ХХХII сессии Ил Тумэна

Тридцать второе (очередное) пленарное заседание парламента Якутии состоится 14-15 декабря 2021 года

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев 26 ноября 2021 года подписал распоряжение о созыве тридцать второго (очередного) пленарного заседания парламента Якутии.

Проведение пленарного заседания запланировано на 14 — 15 декабря 2021 года.

Начало пленарного заседания запланировано 14 декабря 2021 года в 10:00 часов по местному времени.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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