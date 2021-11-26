26.11.2021
17:03
106
Политика
Назначена дата ХХХII сессии Ил Тумэна
Тридцать второе (очередное) пленарное заседание парламента Якутии состоится 14-15 декабря 2021 года
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев 26 ноября 2021 года подписал распоряжение о созыве тридцать второго (очередного) пленарного заседания парламента Якутии.
Проведение пленарного заседания запланировано на 14 — 15 декабря 2021 года.
Начало пленарного заседания запланировано 14 декабря 2021 года в 10:00 часов по местному времени.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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