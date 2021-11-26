Назначена дата ХХХII сессии Ил Тумэна

Начало пленарного заседания запланировано 14 декабря 2021 года в 10:00 часов по местному времени.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!