Назначена дата дополнительных выборов в Ил Тумэн по Арктическому округу

Дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) по Арктическому одномандатному избирательному округу №35 пройдут 22 марта 2020 года.

Такое решение принято постановлением Центральной избирательной комиссии Якутии на основании постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва от 18 июня 2019 года ГС № 207-VI «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) ЧЕРНОГРАДСКОГО Владимира Николаевича».

Дополнительные выборы назначены в соответствии с пунктом 8 статьи 71 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 91 республиканского закона «О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)».

Напомним, что мандат народного депутата Якутии Владимир Черноградский освободил в июне 2019 года, так как глава республики Айсен НИКОЛАЕВ назначил его министром по развитию Арктики и делам народов Севера.

Арктический одномандатный избирательный округ с центром в поселке Депутатский включает Усть-Янский, Аллаиховский, Нижнеколымский и Абыйский улусы. В нем проживает свыше 12,5 тысяч избирателей.