22.08.2022
17:50
2046

Политика

Назначен замминистра

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале:

Сосновский Андрей Александрович назначен заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

СПРАВКА

Дата рождения: 11.01.1992

Образование:

2014, юридический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова по специальности «Юриспруденция» (диплом с отличием)

2016, Финансово-экономический институт СВФУ им. М.К. Аммосова по специальности «Государственное и муниципальное управление» (диплом с отличием)

2016, повышение квалификации по специальности «Корпоративное право» (ЧУ ДПО «Статут», г. Москва)

2018, повышение квалификации по специальности «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» (МГЮА им. О.Е Кутафина, г. Москва)

Место работы: руководитель сектора претензионно-исковой работы АО «Республиканская инвестиционная компания»

Освобождена от должности замминистра
Отставка замминистра
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev, https://t.me/pranyamedia

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