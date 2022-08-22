Назначен замминистра

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале:

Сосновский Андрей Александрович назначен заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

СПРАВКА

Дата рождения: 11.01.1992

Образование:

2014, юридический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова по специальности «Юриспруденция» (диплом с отличием)

2016, Финансово-экономический институт СВФУ им. М.К. Аммосова по специальности «Государственное и муниципальное управление» (диплом с отличием)

2016, повышение квалификации по специальности «Корпоративное право» (ЧУ ДПО «Статут», г. Москва)

2018, повышение квалификации по специальности «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» (МГЮА им. О.Е Кутафина, г. Москва)

Место работы: руководитель сектора претензионно-исковой работы АО «Республиканская инвестиционная компания»