Назначен заместитель министра сельского хозяйства Якутии

Указом от 3 ноября 2021 года № 2139 Глава Якутии Айсен Николаев назначил Артема Александрова заместителем министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). До назначения на должность Артем Александров работал руководителем Департамента племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). СПРАВКА Александров Артем Александрович Образование – высшее — ФГОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» (2006 г.); — РАНХиГС при Президенте РФ (2012 г.) Трудовая деятельность: 2000-2004 гг. – ООО «Саха Торг»; 2005-2006 гг. – Администрация МО «Таркайинский наслег» Нюрбинского района; 2006 г. – ведущий специалист ОАО «Якутоптторг»; 2006-2007 гг. – главный специалист УГИ ДИО Окружной администрации ГО «город Якутск»; 2007-2009 гг. – глава МО «Таркайинский наслег» Нюрбинского района; 2009-2012 гг. – заместитель главы МР «Нюрбинский район»; 2012-2016 гг. – генеральный директор ООО «Норд-2008»; С 2016 года по 3 ноября 2021 года – руководитель Департамента племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

Фото: SAKHALIFE Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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