Назначен заместитель министра сельского хозяйства Якутии
Указом от 3 ноября 2021 года № 2139 Глава Якутии Айсен Николаев назначил Артема Александрова заместителем министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
До назначения на должность Артем Александров работал руководителем Департамента племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
СПРАВКА
Александров Артем Александрович
Образование – высшее
— ФГОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» (2006 г.);
— РАНХиГС при Президенте РФ (2012 г.)
Трудовая деятельность:
2000-2004 гг. – ООО «Саха Торг»;
2005-2006 гг. – Администрация МО «Таркайинский наслег» Нюрбинского района;
2006 г. – ведущий специалист ОАО «Якутоптторг»;
2006-2007 гг. – главный специалист УГИ ДИО Окружной администрации ГО «город Якутск»;
2007-2009 гг. – глава МО «Таркайинский наслег» Нюрбинского района;
2009-2012 гг. – заместитель главы МР «Нюрбинский район»;
2012-2016 гг. – генеральный директор ООО «Норд-2008»;
С 2016 года по 3 ноября 2021 года – руководитель Департамента племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
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