03.11.2021
17:24
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Политика

Назначен заместитель министра сельского хозяйства Якутии

Указом от 3 ноября 2021 года № 2139 Глава Якутии Айсен Николаев назначил Артема Александрова заместителем министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

До назначения на должность Артем Александров работал руководителем Департамента племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

СПРАВКА

Александров Артем Александрович

Образование – высшее

— ФГОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» (2006 г.);

— РАНХиГС при Президенте РФ (2012 г.)

Трудовая деятельность:

2000-2004 гг. – ООО «Саха Торг»;

2005-2006 гг. – Администрация МО «Таркайинский наслег» Нюрбинского района;

2006 г. – ведущий специалист ОАО «Якутоптторг»;

2006-2007 гг. – главный специалист УГИ ДИО Окружной администрации ГО «город Якутск»;

2007-2009 гг. – глава МО «Таркайинский наслег» Нюрбинского района;

2009-2012 гг. – заместитель главы МР «Нюрбинский район»;

2012-2016 гг. – генеральный директор ООО «Норд-2008»;

С 2016 года по 3 ноября 2021 года – руководитель Департамента племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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