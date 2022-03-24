24.03.2022
14:48
582
Якутия
Назначен заместитель главы Хангаласского улуса
Елизавета Анатольевна Мартынова назначена заместителем Главы МР «Хангаласский улус» по социальным вопросам, вместо Владислава Голокова.
Елизавета Анатольевна долгое время занимала должность начальника районного управления образования.
Временно исполнять обязанности начальника управления образования Хангаласского улуса будет Надежда Петровна Скрябина.
Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/khangalasskie
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.03.2022
29
24.03.2022
74
24.03.2022
78
24.03.2022
263
24.03.2022
197
24.03.2022
580
24.03.2022
428
24.03.2022
308
24.03.2022
610
24.03.2022
385
24.03.2022
274
24.03.2022
242
24.03.2022
269
24.03.2022
280
24.03.2022
300
24.03.2022
186
24.03.2022
430
24.03.2022
219
24.03.2022
224
24.03.2022
376
24.03.2022
347
24.03.2022
1330
24.03.2022
223
24.03.2022
392
24.03.2022
666
24.03.2022
891
24.03.2022
407
24.03.2022
293
24.03.2022
299
24.03.2022
971
24.03.2022
505
24.03.2022
926
24.03.2022
608
24.03.2022
4288
23.03.2022
2462
23.03.2022
1930
23.03.2022
1467
23.03.2022
1464
23.03.2022
1391
23.03.2022
298
23.03.2022
1944
23.03.2022
4352
23.03.2022
311
23.03.2022
2045
23.03.2022
315
23.03.2022
526
23.03.2022
433
ТОП НОВОСТИ
18.03.2022
8121
20.03.2022
7705
19.03.2022
6799
19.03.2022
5445
23.03.2022
4836
18.03.2022
4702
19.03.2022
4611
22.03.2022
4487