24.03.2022
14:48
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Якутия

Назначен заместитель главы Хангаласского улуса

Елизавета Анатольевна Мартынова назначена заместителем Главы МР «Хангаласский улус» по социальным вопросам, вместо Владислава Голокова.

Елизавета Анатольевна долгое время занимала должность начальника районного управления образования.
Временно исполнять обязанности начальника управления образования Хангаласского улуса будет Надежда Петровна Скрябина.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/khangalasskie
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