Назначен врио ректора АГАТУ

Приказом Минсельхоза РФ временно исполняющим обязанности ректора Арктического ГАТУ назначен КРИВОШАПКИН Константин Константинович.

«На время отсутствия ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет» Слепцова Ивана Ивановича, возложить временно исполнение обязанностей ректора указанного учреждения, с его согласия, на проректора по научной работе и инновациям указанного учреждения Кривошапкина Константина Константиновича», — изложено в тексте приказа, подписанном заместителем Министра сельского хозяйства России Ольги ГАТАГОВОЙ.

Константин Константинович с прошлого года работает в вузе проректором по научной работе и инновациям.

С 2006 по 2011 годы — декан Биолого-географического факультета ЯГУ-СВФУ;

С 2011 по 2016 год начальник Управления научно-исследовательских работ (УНИР) СВФУ;

2016-2019 — начальник УНИР-проректор по НИРиЕМН СВФУ; начальник УНИР-проректор по науке и инновациям СВФУ; доцент эколого-географического отделения Института естественных наук СВФУ;

С ноября 2019 года проректор по научной работе и инновациям Якутской государственной сельскохозяйственной академии;

С мая 2020 года по настоящее время проректор по научной работе и инновациям Арктического государственного агротехнологического университета.

Более подробная биография на сайте www.agatu.ru.