31.05.2022
17:18
202

Культура

Назначен врио директора ГТОиБ

Временно исполняющей обязанности директора Театра оперы и балета Якутии назначена Маргарита Васильева — об этом сообщает пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я).

Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)

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