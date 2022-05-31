Назначен врио директора ГТОиБ

Временно исполняющей обязанности директора Театра оперы и балета Якутии назначена Маргарита Васильева — об этом сообщает пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я).

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