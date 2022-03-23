Приказом Заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенанта юстиции С.Н. Горяйнова в следственном управлении Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) назначен руководитель следственного отдела по Олекминскому району.

Эту должность занял подполковник юстиции Болот Баярович Базаров. Офицер начал службу в органах Следственного комитета в 2007 году после окончания Уральской государственной юридической академии и службы следователем прокуратуры.

За свою профессиональную карьеру он служил в Заречном, Арктическом, Восточно-Якутском межрайонных следственных отделов и лично знает о трудностях и непростых условиях работы следователей в территориальных подразделениях.

Коллеги поздравляют назначенного руководителя и желают дальнейших успехов в работе.