Якутия
Назначен руководитель следственного отдела по Олекминскому району
Приказом Заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенанта юстиции С.Н. Горяйнова в следственном управлении Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) назначен руководитель следственного отдела по Олекминскому району.
Эту должность занял подполковник юстиции Болот Баярович Базаров. Офицер начал службу в органах Следственного комитета в 2007 году после окончания Уральской государственной юридической академии и службы следователем прокуратуры.
За свою профессиональную карьеру он служил в Заречном, Арктическом, Восточно-Якутском межрайонных следственных отделов и лично знает о трудностях и непростых условиях работы следователей в территориальных подразделениях.
Коллеги поздравляют назначенного руководителя и желают дальнейших успехов в работе.
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