03.02.2022
16:31
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Якутия

Назначен руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия) ❗

Глава Якутии Айсен Николаев 3 февраля 2022 года своим указом назначил руководителем Секретариата Главы Республики Саха (Якутия) Василия Захарова.

СПРАВКА

Захаров Василий Юрьевич

Образование: высшее

— 1998 г. – Сибирский университет потребительской кооперации, «Бухгалтерский учет и аудит»;

— 2002 г. – Дальневосточная академия государственной службы, «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность:

1995 – 2007 гг. – ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника отдела прогнозирования доходов, начальник отдела бюджетной политики Министерства финансов Республики Саха (Якутия);

2007 – 2010 гг. – заместитель министра, первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);

2010 – 2015 гг. – первый заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз»;

2015 – 2018 гг. – первый заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия);

2018 – 2021 гг. – заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз».

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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