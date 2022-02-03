Назначен руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия) ❗
Глава Якутии Айсен Николаев 3 февраля 2022 года своим указом назначил руководителем Секретариата Главы Республики Саха (Якутия) Василия Захарова.
СПРАВКА
Захаров Василий Юрьевич
Образование: высшее
— 1998 г. – Сибирский университет потребительской кооперации, «Бухгалтерский учет и аудит»;
— 2002 г. – Дальневосточная академия государственной службы, «Государственное и муниципальное управление».
Трудовая деятельность:
1995 – 2007 гг. – ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника отдела прогнозирования доходов, начальник отдела бюджетной политики Министерства финансов Республики Саха (Якутия);
2007 – 2010 гг. – заместитель министра, первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);
2010 – 2015 гг. – первый заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз»;
2015 – 2018 гг. – первый заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия);
2018 – 2021 гг. – заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз».
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