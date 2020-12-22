22.12.2020
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Общество

Назначен руководитель пресс-службы АЛРОСА в Мирном

В начале декабря Мария БУЗУНОВА, руководитель пресс-службы АК АЛРОСА в Мирном сообщила в соцсети, что переехала в Санкт-Петербург, сменив место работы и жительства. Она поблагодарила всех, с кем работала в Мирном, с кем общалась и дружила. Интригой было, кто ее заменит на посту руководителя пресс-службы алмазной компании в Мирном.

И вот, стало известно, что с сегодняшнего дня на этот пост назначена Ася СОЛОВЬЕВА, до сих пор работавшая пресс-секретарем Мининноваций. Естественно, она переехала из Якутска в Мирный.

Теперь вакантен пост пресс-секретаря Мининноваций.

Фото: Из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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