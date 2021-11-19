19.11.2021
15:44
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Политика

Назначен руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций АГИП РС(Я)

Своим указом глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ назначил Семена ТРОФИМОВА руководителем Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

СПРАВКА

Трофимов Семен Иванович

Образование: высшее

— Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова, 1996

— Московский государственный институт международных отношений, 1999

Трудовая деятельность:

1989-1990 гг. — Инструктор Алексеевского РК ВЛКСМ ЯАССР;

1990-1990 гг. — Ученик плотника Орджоникидзевского МПМК;

1990-1993 гг. — Операционный санитар хирургического отделения Орджоникидзевской ЦРБ;

1994-1996 гг. — Управляющий делами ТОО «Бонус»;

1999-2000 гг. — Экономист финансово-экономического отдела ОАО «Сахалес»;

2000-2001 гг. — Генеральный директор ООО «САРТ-Якутия»;

2001-2002 гг. — Директор управления корпоративного финансирования КБ «НР Банк»;

2002-2003 гг. Гл. специалист финансово-экономического отдела ОАО «Сахалес»;

2003-2004 гг. — Руководитель службы реализации ОАО «Сахалес»

2004-2005 гг. — Редактор-ведущий прямого эфира телевизионной утренней программы «Новый день» НВК «Саха»;

2005-2005 гг. — Главный экономист ГТРК «Саха»;

2005 г. по настоящее время — заместитель директора ГTPK «Саха».

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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