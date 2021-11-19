Назначен руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций АГИП РС(Я)
Своим указом глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ назначил Семена ТРОФИМОВА руководителем Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
СПРАВКА
Трофимов Семен Иванович
Образование: высшее
— Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова, 1996
— Московский государственный институт международных отношений, 1999
Трудовая деятельность:
1989-1990 гг. — Инструктор Алексеевского РК ВЛКСМ ЯАССР;
1990-1990 гг. — Ученик плотника Орджоникидзевского МПМК;
1990-1993 гг. — Операционный санитар хирургического отделения Орджоникидзевской ЦРБ;
1994-1996 гг. — Управляющий делами ТОО «Бонус»;
1999-2000 гг. — Экономист финансово-экономического отдела ОАО «Сахалес»;
2000-2001 гг. — Генеральный директор ООО «САРТ-Якутия»;
2001-2002 гг. — Директор управления корпоративного финансирования КБ «НР Банк»;
2002-2003 гг. Гл. специалист финансово-экономического отдела ОАО «Сахалес»;
2003-2004 гг. — Руководитель службы реализации ОАО «Сахалес»
2004-2005 гг. — Редактор-ведущий прямого эфира телевизионной утренней программы «Новый день» НВК «Саха»;
2005-2005 гг. — Главный экономист ГТРК «Саха»;
2005 г. по настоящее время — заместитель директора ГTPK «Саха».
+7 (999) 174-67-82