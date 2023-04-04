Назначен ректор Высшей школы при главе Якутии

Василий Миронов назначен ректором Высшей школы инновационного менеджмента при главе РС(Я)

Указом главы Якутии Айсена Николаева 4 апреля 2023 года Миронов Василий Сергеевич назначен ректором Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия).

Василий Миронов имеет высшее образование, в 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

Является кандидатом экономических наук.

С 2011 по 2016 годы работал в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К.Аммосова: заместителем начальника Центра коллективного пользования Арктического инновационного центра, заместителем директора Дирекции Программы развития СВФУ имени М.К. Аммосова, доцентом кафедры менеджмента горно-геологической отрасли Финансово-экономического института, директором Департамента стратегического развития университета.

С 2016 по 2018 годы являлся ведущим экспертом сектора макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования Центра стратегических исследований Республики Саха (Якутия).

В 2018 году назначен на должность заместителя руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) – начальника информационно-аналитического управления.

С августа 2021 года по настоящее время работал руководителем Департамента стратегического управления Министерства экономики республики.