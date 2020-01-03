Назначен прокурор Верхнеколымского района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2019 № 1187-к юрист 1 класса КАЛИНИН Никита Евгеньевич назначен прокурором Верхнеколымского района Республики Саха (Якутия).

Калинин Н.Е. родился в 1989 году. Высшее юридическое образование получил в Уральской государственной юридической академии.

Службу в органах прокуратуры проходит с января 2013 г., последовательно пройдя путь от помощника прокурора до заместителя прокурора районного звена.

С апреля 2018 г. и до назначения прокурором Верхнеколымского района состоял в должности заместителя прокурора г. Якутска Республики Саха (Якутия).

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся приказами прокурора Республики Саха (Якутия).