Назначен прокурор Томпонского района

Прокурор Республики Саха (Якутия) Попов М.Н. представил коллективу прокуратуры Томпонского района Республики Саха (Якутия) вновь назначенного прокурора Калинина Н.Е.

Прокурор Республики Саха (Якутия) Попов М.Н. представил коллективу прокуратуры Томпонского района Республики Саха (Якутия) вновь назначенного прокурора Калинина Н.Е.

В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

Открывая совещание, прокурор республики отметил, что Никита Евгеньевич Калинин прошел путь от помощника прокурора районного звена до прокурора Верхнеколымского района Республики Саха (Якутия).

Справка:

Калинин Н.Е. родился в 1989 году в г. Кирове Кировской области. Высшее юридическое образование получил в 2011 году в Уральском государственном юридическом университете, обучался по целевому направлению от органов прокуратуры.

Службу в органах прокуратуры начал в 2011 году. Затем был призван на срочную военную службу, по завершении которой продолжил работать в органах прокуратуры.

Награжден Благодарностью и Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации. Неоднократно поощрялся правами прокурора республики.