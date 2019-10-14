Назначен прокурор Олекминского района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 09.10.2019 № 961-к младший советник юстиции Буцяк Максим Игоревич назначен прокурором Олёкминского района Республики Саха (Якутия).

Буцяк М.И. родился в 1987 году. В 2009 году окончил Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в ноябре 2009 г., пройдя путь от помощника до заместителя прокурора г. Якутска Республики Саха (Якутия).

Имеет опыт работы в аппарате прокуратуры республики. С февраля 2019 г. и до назначения прокурором района состоял в должности прокурора отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Саха (Якутия).

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся приказами прокурора Республики Саха (Якутия).