Назначен прокурор Горного района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.06.2019 № 678-к младший советник юстиции КАРДАШЕВСКИЙ Михаил Геннадиевич назначен прокурором Горного района Республики Саха (Якутия).

Кардашевский М.Г. родился в 1984 году. Высшее юридическое образование получил в Якутском государственном университете им. М.К. Аммосова (2008).

Службу в органах прокуратуры начал в июне 2010 г., последовательно пройдя путь от помощника прокурора г. Мирного до заместителя прокурора.

С апреля 2014 г. и до назначения прокурором Горного района состоял в должности заместителя прокурора Кобяйского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей награжден подарком Генерального прокурора Российской Федерации, неоднократно поощрялся приказами прокурора Республики Саха (Якутия).