Новые назначения в прокуратуре Якутии

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.06.2022 № 699-к младший советник юстиции Петров Алексей Спартакович назначен прокурором Анабарского района Республики Саха (Якутия).

Петров А.С. родился в 1989 году в с. Хордогой Сунтарского района ЯАССР. Высшее юридическое образование получил в 2011 году, окончив Академию труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры проходит службу с 2011 года, занимая должности помощника, старшего помощника прокурора Намского района, старшего помощник прокурора г. Якутска, заместителя прокурора Мегино-Кангаласского района.

С августа 2020 г. состоял в должности заместителя прокурора Анабарского района Республики Саха (Якутия).

За примерное исполнение служебных обязанностей награжден Грамотой Генерального прокурора Российской Федерации. Неоднократно поощрялся правами прокурора Республики Саха (Якутия).

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.06.2022 № 699-к советник юстиции Яковлев Андрей Александрович назначен прокурором Намского района Республики Саха (Якутия).

Яковлев А.А. родился в 1985 году в г. Вилюйске Вилюйского района ЯАССР. Высшее юридическое образование получил в 2007 году, окончив Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры проходит службу с 2007 года, занимая должности помощника, старшего помощника прокурора Вилюйского района, заместителя прокурора Верхневилюйского района Республики Саха (Якутия).

С марта 2021 г. состоял в должности заместителя прокурора Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия).

За примерное исполнение служебных обязанностей объявлена Благодарность Генерального прокурора Российской Федерации. Неоднократно поощрялся правами прокурора Республики Саха (Якутия).

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.06.2022 № 699-к советник юстиции Холмогоров Алексей Александрович назначен прокурором Среднеколымского района Республики Саха (Якутия).

Холмогоров А.А. родился в 1986 году в г. Якутске ЯАССР. Высшее юридическое образование получил в 2008 году, окончив Волгоградскую академию МВД РФ по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры проходит службу с 2010 года, пройдя путь от помощника прокурора Оймяконского района до прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Саха (Якутия).

С августа 2018 г. состоял в должности заместителя прокурора Хангаласского района Республики Саха (Якутия).

За примерное исполнение служебных обязанностей объявлена Благодарность Генерального прокурора Российской Федерации. Неоднократно поощрялся правами прокурора Республики Саха (Якутия).