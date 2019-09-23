Назначен прокурор Алданского района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 18.09.2019 № 892-к советник юстиции УМЕРЕНКО Виктор Александрович назначен прокурором Алданского района Республики Саха (Якутия).

Умеренко В.А. родился в 1979 году. В 2002 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Службу в органах прокуратуры начал в феврале 2006 г., последовательно пройдя путь от помощника прокурора районного звена до заместителя Якутского природоохранного прокурора Республики Саха (Якутия).

С декабря 2012 г. и до назначения прокурором Алданского района состоял в должности старшего помощника прокурора Республики Саха (Якутия) по обеспечению собственной безопасности и физической защиты.

За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», неоднократно поощрялся приказами прокурора Республики Саха (Якутия).