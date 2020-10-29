Назначен преемник Антона Жондорова

Сегодня, 29 октября стало известно о назначении главного редактора портала News.Ykt.Ru. Им стала Алина СИВЦЕВА, до сих пор работавшая редактором отдела новостей этого издания, ранее она работала на радио ГТРК Саха.

Напомним, что пост главного редактора News.Ykt.Ru стал вакантным после ухода Антона ЖОНДОРОВА, общественного деятеля. Ему пришлось уйти из-за общественного резонанса, связанного с происшествием на турбазе Хрустальная, что на Табагинском мысе, которым владеет его супруга Надежда ЖОНДОРОВА. 15 сентября МВД Якутии возбудило в отношении Антона Жондорова уголовное дело по ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Уголовное дело возбуждено ровно через месяц с момента конфликта, который разразился 15 августа.

Конфликт широко обсуждался в обществе. Создатель Yrt.ru Арсен ТОМСКИЙ посвятил событиям, связанным с этим делом, несколько постов в соцсети.