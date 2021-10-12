Назначен председатель Молодежного правительства

Пётр Бурнашев назначен председателем Молодёжного правительства Якутии. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр республики Андрей Тарасенко.

В начале сентября 2021 года кандидаты в МолПрав защитили свои социально значимые проекты перед членами конкурсной комиссии. По итогам конкурса в состав вошли 27 человек.

Далее кандидаты на должность председателя презентовали комиссии концепцию работы Молодёжного Правительства на 2021-2024 гг. По решению комиссии и.о. председателя определили Петра Бурнашева, начальника управления финансов Администрации Усть-Алданского района, члена III состава МолПрава Якутии.

Также в МолПраве утвердили новую структуру, в которую входят департаменты по основным направлениям социально-экономического развития республики. Подробное описание структуры появится в ближайшее время.

Молодёжное правительство является совещательным органом при правительстве региона, осуществляющим свою деятельность на общественных началах.