Назначен первый заместитель председателя правления АЭБ

Решением Наблюдательного совета Алмазэргиэнбанка по согласованию с Центральным банком Российской Федерации Федор Ноговицын назначен первым заместителем председателя правления. Он будет курировать вопросы развития ESG, корпоративного бизнеса, казначейства, валютного направления, работу с ценными бумагами.

До этого Ноговицын занимал должность директора Департамента корпоративного бизнеса АЭБ, имеет 9-летний стаж работы в кредитных организациях и 6-летний опыт муниципальной службы.

Комментируя назначение, председатель правления АЭБ Николай Долгунов подчеркнул, что Федор Антонович является одним из наиболее ценных и достойных специалистов банковской сферы региона. «За время работы в банке Федор Ноговицын усилил работу с корпоративными клиентами, провел работу по расширению механизмов поддержки местного предпринимательства. Уверен, что сотрудничество с предпринимательским сообществом, корпоративными клиентами выйдет на новый уровень, значительно возрастет вклад банка в развитие общества в рамках ESG-повестки», — отметил Николай Долгунов.

СПРАВКА

Ноговицын Федор Антонович родился 9 марта 1982 года.

В 2004 году с отличием окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), квалификация – мировая экономика, экономист.

В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация – государственное и муниципальное управление.

2004 – 2007 – специалист 2 категории кредитного отдела, специалист 1 категории отдела активно-пассивных операций, ведущий специалист отдела активно-пассивных операций, главный специалист отдела ценных бумаг Коммерческого банка «Национальный Республиканский Банк» (ООО) в г. Москве.

2008 – 2013 – заместитель начальника кредитного отдела, заместитель руководителя Филиала «Национальный Республиканский Банк» (ООО) в городе Якутске.

2013 – 2015 – исполняющий обязанности начальника управления развития, заместитель главы по производственным вопросам и развитию инфраструктуры в Администрации муниципального района «Хангаласский улус».

2015 – 2015 – заместитель главы по вопросам ЖКХ и строительства, исполняющий обязанности главы МО «Город Покровск» в Администрации МО «Город Покровск».

2016 – 2019 – первый заместитель главы в Администрации муниципального района «Хангаласский улус».

С 2019 года и до настоящего времени занимал должности директора по корпоративному бизнесу, затем директора Департамента корпоративного бизнеса в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.