Новые назначения в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий

Указом от 3 ноября 2021 года № 2137 Глава Якутии Айсен Николаев назначил Петра Николаева первым заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Петр Николаев с 2011 года работает в составе министерства, тогда ещё Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по связи и информационным технологиям. Работал над процессами создания и развития государственных информационных ресурсов, систем и сервисов, перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Под его руководством созданы государственные Центры обработки данных, внедрены передовые технологии в процессы государственного управления.

СПРАВКА

Николаев Петр Васильевич

Образование – высшее.

— Томский университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «организация и технология защиты информации» (2005 г..)

— Институт управления при Президенте РС(Я) по программе переподготовки «Государственное и муниципальное управление» (2013 г.)

В 2018 году прошел курсы повышения квалификации «Руководитель цифровой трансформации» в РАНХиГС.

Трудовая деятельность:

2005 г. – главный специалист Объединения административно-хозяйственного обеспечения деятельности президента и Правительства РС(Я).

2006 г. – инженер по эксплуатации здания Резиденции Президента РС(Я).

2006 — 2011 гг. – специалист 1 разряда отдела информационной безопасности, старший специалист 1 разряда отдела информатизации и свода данных Управление Федеральной налоговой службы России по РС(Я).

2011 г. — 2012 гг.– главный специалист отдела государственной политики в области связи и информационных технологий Государственного комитета РС(Я) по связи и информационным технологиям.

2012 — 2017 гг. – заместитель руководителя Департамента формирования электронного правительства Министерства связи и информационный технологий РС(Я)

2017 — 2018 гг. – заместитель руководителя Департамента проектного управления Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)

2018 — 2020 гг. – руководитель отдела цифрового развития Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я)

С 2020 по 3 ноября 2021 года работал заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я).

Андрей Суслов назначен заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.

Указом от 3 ноября 2021 года № 2138 Глава Якутии Айсен Николаев назначил Андрея Суслова заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Андрей Суслов имеет большой опыт работы в сфере технологий и связи.

Работал заместителем директора ОАО «Ростелеком». С 2017 года по 2019 возглавлял филиал ФГУП «Почта России» в Республике Саха (Якутия).

СПРАВКА

Суслов Андрей Владимирович

Образование – высшее

— Техникум механизации и электрификации по диплому «Техник-механик» (1995 г.);

— Московский институт государственного администрирования по специальности «Юрист» (2001 г.).

Трудовая деятельность:

2001 – 2004 гг. – ведущий юрисконсульт ОАО ННГК Саханефтегаз;

2004 – 2007 гг. – специалист, начальник управления по работе с имуществом ОАО «Якутгазпром»;

2007 – 2011 гг. – заместитель директора по административным вопросам, ТУ №5 ОАО «Ростелеком»;

2011 – 2013 гг. – ГАУ «Центр инвентаризации, воспроизводства, охраны и защиты лесов РС (Я)»;

С июля по октябрь 2013 г. – начальник управления материально-технического снабжения ООО «Якутское»;

2013 – 2016 гг. – начальник обособленного структурного подразделения Автобаза УФПС РС (Я)-филиала ФГУП «Почта России»;

2016 – 2017 гг. – заместитель директора по логистике УФПС РС(Я)-филиала ФГУП «Почта России»;

2017 – 2018 гг. и.о. директора УФПС РС(Я)-филиала ФГУП «Почта России»;

2018 – 2019 гг. – директор УФПС РС(Я)-филиала ФГУП «Почта России»;

2020 г – руководитель вахтовой группы в Усть-Среднеканском транспортном участке ДФАО «Транспортная компания РусГидро»;

С февраля 2021 года по 3 ноября 2021 года – генеральный директор ООО «Межрегиональная топливная компания».