Назначен первый заместитель Главы Усть-Алданского района

Петр Сивцев назначен первым заместителем Главы Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) СПРАВКА Сивцев Петр Степанович Образование: высшее – 2005 г., Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, экономика и управление на предприятии; – 2017 г., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, магистр по направлению «Политология». Трудовая деятельность: 2005 — 2006 – ГУРП «Крестьянский рынок «Сайсары», специалист маркетингового отдела;

2006 — 2009 — ГУРП «Крестьянский рынок «Сайсары», заместитель управляющего гостиницы «Сайсары»;

2009 — 2010 — ГУРП «Крестьянский рынок «Сайсары», управляющий гостиницы «Сайсары»;

2010 — 2011 – ООО «Мегатур», заместитель директора;

2012 — 2021 – МО «Наяхинский наслег» МР «Усть-Алданский улус (район)», Глава. 2021 по настоящее время руководитель Дирекции по подготовке и проведению VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия).

Фото: Из соцсетей Источник: Пресс-служба Усть-Алданского улуса.

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