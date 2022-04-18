Ил Тумэн утвердил кандидатуру омбудсмена по правам ребенка

Кандидатура была представлена главой Якутии Айсеном Николаевым. По итогам голосования 18 апреля Государственным Собранием (Ил Тумэн) Туйара Васильева утверждена на должность уполномоченного по правам ребенка в Якутии. Ранее эту должность занимала Анна Соловьева, сообщает ЯСИА.

Во время рассмотрения кандидатуры Туйара Васильева сообщила, что более десяти лет работает в сфере детства, из них восемь она проработала в министерстве труда и социального развития республики — в департаменте семейной политики, департаменте социальной политики.

Кандидатура Туйары Васильевой была рассмотрена в ходе заседания постоянного комитета по делам семьи и детства Ил Тумэн 13 апреля. На XXXVI пленарном заседании Госсобрания 18 апреля депутаты поддержали назначение Туйары Васильевой уполномоченной по правам ребенка в Якутии.

Справка:

Туйаара Валерьевна Васильева родилась 11 марта 1973 года. Имеет высшее образование, окончила Рижский авиационный университет по специальности «метрология, стандартизация и управление качеством» с квалификацией «инженер-метролог». Прошла профессиональную переподготовку в финансово-экономическом институте Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «управление персоналом». Также прошла профессиональную переподготовку в Институте управления при Президенте Республики Саха (Якутия) по специальности «правовое обеспечение государственного и муниципального управления».

Туйаара Васильева начала трудовую деятельность с 1996 года, с 1997 по 2007 год занималась кадровыми вопросами в ООО «Сапи-Диам Лтд», затем в ООО «Юр-капитал».

С 2012 по 2020 год она работала в Департаменте семейной политики, затем в Департаменте социальной политики министерства труда и социального развития РС (Я). С 2020 года по настоящее время Туйаара Васильева работает в ресурсном центре социальной защиты при министерстве труда и социального развития РС(Я).

Трудовую деятельность Туйаара Валерьевна успешно совмещает с общественной деятельностью, является заместителем председателя региональной общественной организации по объединению многодетных семей «Большая семья» РС(Я) и членом постоянно действующего открытого форума женщин республики «Подруги-дьуегэлэр». Замужем, имеет пятерых детей.



