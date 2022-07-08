Назначен новый управляющий Якутским отделением Сбербанка

Управляющим Якутским отделением ПАО Сбербанк назначен Олег Бугай, ранее занимавший должность управляющего Северо-Восточным отделением ПАО Сбербанк — сообщает телеграм-канал SakhaDay.

Олег Анатольевич Бугай c отличием окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, а в 2004 так же с отличием Кисловодский институт экономики и права. В Сбербанке работает 26 лет. Прошел путь от ведущего инспектора службы безопасности и инкассации до Управляющего Норильским отделением. В 2012 году назначен на должность Управляющего Головным отделением по Красноярскому краю Сибирского банка. В 2016 году возглавил Северо-Восточное отделение.

Алексей Зезюлин, ранее занимавший должность управляющего Якутским отделением, возглавил Тамбовское отделение ПАО Сбербанк.