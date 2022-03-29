Назначен новый руководитель в министерстве спорта Якутии

Роман Оконешников возглавил Управление массового спорта республики.

Министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов на планерном совещании представил коллективу нового руководителя ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта».

Руководителем одного из головных подведомственных учреждений Минспорта назначен спортивный функционер и организатор Роман Иванович Оконешников, ранее занимавший должность заместителя директора в ГБУ РС(Я) «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд».

Министр спорта поздравил Романа Оконешникова с вступлением на ответственную должность и пожелал плодотворной работы во благо развития физической культуры и прежде всего массового спорта в республике.