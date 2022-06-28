28.06.2022
12:03
438
Экономика
Назначен новый руководитель Упрдор «Лена»
Дорожное агентство возглавил Алексей БУБНОВ, сообщает ЯСИА.
Приказом Федерального дорожного агентства начальником Упрдор «Лена» назначен Алексей Бубнов. В 2005 году Алексей Бубнов окончил Якутский государственный университет имени М. К. Аммосова по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». Стаж работы в дорожной отрасли составляет около 20 лет. Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности рабочего в коммерческой организации в сфере дорожного хозяйства. С 2015 года занимал должность заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Невер ‒ Якутск Федерального дорожного агентства».
Фото: ЯСИА.
Источник: ЯСИА.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.06.2022
0
36
28.06.2022
0
94
28.06.2022
0
76
28.06.2022
0
234
28.06.2022
0
290
28.06.2022
0
430
28.06.2022
0
181
28.06.2022
0
185
28.06.2022
0
273
28.06.2022
0
157
28.06.2022
0
294
28.06.2022
0
166
28.06.2022
0
183
28.06.2022
0
212
28.06.2022
0
226
28.06.2022
0
641
28.06.2022
0
290
28.06.2022
0
475
28.06.2022
0
1957
28.06.2022
0
736
28.06.2022
0
2923
28.06.2022
0
1349
28.06.2022
0
483
28.06.2022
0
380
27.06.2022
0
786
27.06.2022
0
814
27.06.2022
0
236
27.06.2022
0
351
27.06.2022
0
2084
27.06.2022
0
537
27.06.2022
0
471
27.06.2022
0
246
27.06.2022
0
510
27.06.2022
0
4506
27.06.2022
0
881
27.06.2022
0
501
27.06.2022
0
2322
27.06.2022
0
1991
27.06.2022
0
755
27.06.2022
0
724
27.06.2022
0
772
27.06.2022
0
1583
27.06.2022
0
374
27.06.2022
0
1221
27.06.2022
0
288
27.06.2022
0
298
27.06.2022
0
270
27.06.2022
0
2701
27.06.2022
0
1624
27.06.2022
0
5628
27.06.2022
0
383
27.06.2022
0
280
27.06.2022
0
338
27.06.2022
0
772
27.06.2022
0
654
27.06.2022
0
1036
27.06.2022
0
333
27.06.2022
0
458
27.06.2022
0
355
27.06.2022
0
316
27.06.2022
0
516
27.06.2022
0
1390
27.06.2022
0
502
ТОП НОВОСТИ
26.06.2022
3
62272
25.06.2022
Лучший комментарий
2
18923
25.06.2022
0
12947
26.06.2022
0
11052
26.06.2022
0
10685
23.06.2022
1
9984
24.06.2022
0
8828
27.06.2022
0
8418
22.06.2022
0
8384
Добавить комментарий