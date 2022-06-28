Назначен новый руководитель Упрдор «Лена»

Дорожное агентство возглавил Алексей БУБНОВ, сообщает ЯСИА.

Приказом Федерального дорожного агентства начальником Упрдор «Лена» назначен Алексей Бубнов. В 2005 году Алексей Бубнов окончил Якутский государственный университет имени М. К. Аммосова по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». Стаж работы в дорожной отрасли составляет около 20 лет. Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности рабочего в коммерческой организации в сфере дорожного хозяйства. С 2015 года занимал должность заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Невер ‒ Якутск Федерального дорожного агентства».