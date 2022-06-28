28.06.2022
12:03
438

Экономика

Назначен новый руководитель Упрдор «Лена»

Дорожное агентство возглавил Алексей БУБНОВ, сообщает ЯСИА.

Приказом Федерального дорожного агентства начальником Упрдор «Лена» назначен Алексей Бубнов. В 2005 году Алексей Бубнов окончил Якутский государственный университет имени М. К. Аммосова по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». Стаж работы в дорожной отрасли составляет около 20 лет. Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности рабочего в коммерческой организации в сфере дорожного хозяйства. С 2015 года занимал должность заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Невер ‒ Якутск Федерального дорожного агентства».

Фото: ЯСИА.
Источник: ЯСИА.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх