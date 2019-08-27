Назначен руководитель Управления физкультуры и массового спорта

Приказом министра по физической культуре и спорту РС(Я) Иннокентия ГРИГОРЬЕВА от 26 августа 2019 года на должность руководителя ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта» назначен 29-летний Арнольд Альбертович МОХОВ.

Ранее руководителем одного из главных подведомственных учреждений Минспорта Якутии работал Николай ЦЫПАНДИН, ныне заместитель главы Мегино-Кангаласского улуса по социальным вопросам. После его ухода из структуры министерства с мая по август должность временно исполняющего обязанности руководителя занимал первый заместитель УФКиМС Семен ГОВОРОВ.

Новый руководитель ведомства Арнольд Мохов известен в спортивных кругах не только республики, но и за ее пределами. На протяжении нескольких лет он был бессменным главным судьей всероссийских и международных соревнований по мас-рестлингу. Занимая должность генерального секретаря Международной федерации мас-рестлинга, Арнольд Мохов внес свой вклад в развитие национального вида спорта на международной арене.

Арнольд Мохов родился в 1990 году в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса. В 2012 году окончил Институт физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. В 2014 году прошел обучение по повышению квалификации в АНО «Российский международный олимпийский университет» по образовательной программе «Спортивный менеджмент». С 2012-го по 2018 год работал в ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары». В 2017-2018 гг. занимал должность начальника отдела развития мас-рестлинга.