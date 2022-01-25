Назначен новый руководитель АГАТУ

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 января 2022 г. № 3-кр Валерий Федоров назначен временно исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет». До своего назначения Валерий Федоров работал советником ректора АГАТУ. СПРАВКА Федоров Валерий Иннокентьевич Образование – высшее В 1994 году окончил Якутский сельскохозяйственный институт Трудовая деятельность 01.07.1984 – 25.06.1985 – рабочий ясли сада «Солнышко» с. Намцы ЯАССР; 09.07.1985 –13.07.1987 – служба в рядах Советской Армии; 01.12.1987 – слушатель подготовительного отделения Якутского госуниверситета; 01.08.1988-01.03.1990 – студент медико-лечебного факультета Якутского госуниверситета; 30.08.1990-01.07.1994 – студент ветеринарного факультета Якутского сельскохозяйственного института; 18.07.1994-04.10.1994 – ветеринарный врач противоэпизоотического отряда Намской ветеринарной станции РС(Я); 03.10.1994-05.12.1995 – ассистент кафедры внутренних незаразных болезней с/х животных Якутского СХИ; 01.12.1995-01.12.1998 – аспирант Московской ГАВМиБ им. К.И.Скрябина 01.02.1999 – ассистент кафедры акушерства, патанатомии и ветсанэкспертизы Якутского ГСХА 07.03.2000-16.06.2008 – декан факультета ветеринарной медицины Якутской ГСХА; 28.06.2007-12.09.2012 – заведующий кафедрой акушерства, патанатомии и ветсанэкспертизы им. Г.П.Сердцева; 12.09.2012-11.01.2022 – ведущий научный сотрудник с исполнением обязанностей заведующего лабораторией оленеводства и традиционных отраслей Якутский НИИ сельского хозяйства обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ ЯНЦ СО РАН 11.01.2022- по настоящее время – советник ректора ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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