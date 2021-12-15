Назначен новый руководитель администрации главы Якутии

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 15 декабря своим указом освободил Афанасия Владимирова от должности руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) и назначил руководителем Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Георгия Михайлова.

СПРАВКА

Михайлов Георгий Николаевич

Образование: высшее

Георгий Николаевич Михайлов родился 9 октября 1978 года в с. Сунтар Сунтарского района ЯАССР. В 2001 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Оптотехника, инженер», в 2010 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит».

Трудовая деятельность:

С 2001 по 2003 годы — технолог гранильного производства ООО «ТКД-3000».

С 2003 по 2004 годы — технолог гранильного производства ООО «Кристалл-99».

2004 год — программист ОАО «Якутский гормолзавод».

2004 год — программист ООО «Ардах плюс».

С 2004 по 2008 годы — старший референт секретариата первого заместителя председателя Правительства РС (Я).

С 2008 по 2010 годы — заместитель руководителя Секретариата Президента РС (Я).

2010 год — исполняющий обязанности руководителя Секретариата Президента РС (Я).

С 2010 по 2011 годы — советник Председателя Правительства РС (Я).

С 2011 по 2012 годы — руководитель Секретариата первого заместителя Председателя Правительства РС (Я).

С 2012 по 2018 годы заместитель главы городского округа «город Якутск» — руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска.

С 2018 года руководитель Секретариата Главы РС(Я).