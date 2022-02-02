Назначен новый прокурор Якутска — Телеграм

По информации тгк Вечерний Хабаровск, прокурором города Якутска назначен ранее возглавлявший прокуратуру Биробиджана Антон Николенко. В административном центре Еврейской автономной области Николенко проработал 2,5 года.

Как сообщалось в СМИ ЕАО, он родился в Саратове в 1983 году, в семье двух юристов, работавших следователями. Окончил Институт прокуратуры Российской Федерации в Саратовской госакадемии в 2005 году и работал в органах прокуратуры Ставропольского края в различных районах и должностях. В 2008 году начал работать в Чеченской Республике. Был помощником прокурора Ленинского района Грозного, через полгода перешел в аппарат прокуратуры республики, где до января 2018 года занимался надзором за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью, затем в феврале перевёлся в Биробиджан.

Официального сообщения прокуратуры РС(Я) о назначении прокурора г.Якутска пока не поступало.